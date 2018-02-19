Труханов і Вугельман здали паспорти, антикорупційна прокуратура хоче арешту майна

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що подали до Солом’янського райсуду Києва клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана

Міський голова Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, яких підозрюють у привласненні майна, здали свої закордонні паспорти.

Адвокат Олександр Лисак повідомив "Українським новинам", що Труханов "здав паспорт ще 15 лютого", а адвокат Андрій Циганков повідомив "Українській правді", що Вугельман теж одразу після рішення суду про видачу на поруки здав паспорт співробітникам НАБУ.

"(Вугельман) пішов і виконав ухвалу суду. Здав тільки свій закордонний паспорт", – повідомив Циганков.

Водночас, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що подали до Солом’янського райсуду Києва клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

Циганкову ж поки що відомо лише про бажання САП відсторонити підозрюваних від керівних посад в Одесі: "Ми лише отримали клопотання про відсторонення від посади. Про арешт майна поки немає інформації".

Адвокат також повідомив, що особисто просив народних депутатів Олександра Пресмана ("Відродження") та Юрія Мірошниченка ("Опозиційний блок") взяти Вугельмана на поруки.

"Оскільки мій підзахисний був обмежений у можливості користуватися мобільним телефоном і в можливості особисто звернутися до поручителів, то до поручителів зверталися захисники", – сказав Циганков.

Він пояснив, що до Пресмана звернувся, бо той є народним депутатом із Одеси і вони знайомі особисто.

"По Мірошниченку – це була моя рекомендація. Він не зміг вчасно приїхати, на жаль, але ми виходили з його позиції, що особа до визнання винною в суді не має піддаватися фактично покаранню", – додав Циганков і пояснив, що вважає взяття під варту покаранням.

Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси.

Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Нагадаємо, що 14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Раніше, член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов розповів про наміри взяти міського голову Одеси Геннадія Труханова на поруки.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.