Труханов повернувся на роботу в міськраду, його зустріли вигуками "Ганьба!"

Чиновник на це не зважав, він озвучив кількість присутніх у залі і заявив, що рада правочинна розпочати засідання

Мер Одеси Геннадій Труханов 16 лютого прийшов до Одеської міської ради і веде засідання.

Коли Труханов заходив до зали засідань, його зустріли оплесками, повідомляє "Українська правда".

"Дякую, колеги, сідайте" – сказав мер Одеси.

Частина депутатів почали вигукувати "Ганьба" і "Труханова у відставку!". Ці вигуки також зірвали овації. Однак Труханов на це не зважав, він озвучив кількість присутніх у залі і заявив, що рада правочинна розпочати засідання. Вигуки "Труханова у відставку" лунали навіть під час державного гімну, але потім стихли.

На сесії присутній нардеп від БПП Дмитро Голубов, який взяв Труханова на поруки.

Труханов подякував тим, хто його підтримував, коли йому вручили підозру і обирали міру запобіжного заходу, розповів, що співпрацює зі слідством. "Нічого екстраординарного не відбувається. Йде планова…не зовсім планова, але йде робота, яку ми маємо пройти, і ми її пройдемо, відповідаючи на всі питання", - сказав Труханов.

Нагадаємо, вчора Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Нагадаємо, що 14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Раніше, член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов розповів про наміри взяти міського голову Одеси Геннадія Труханова на поруки.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.