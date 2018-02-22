Труханова намагалися побити біля суду
Коли мер Одеси виходив з будівлі суду і йшов до автомобіля, на нього хтось напав. Однак співробітники поліції оперативно втрутилися і закрили собою чиновника. Проте Труханова встигли вдарити прапором. У результаті між поліцейськими і націоналістами виникла невелика бійка, - повідомляє LB.ua.
Мера Одеси зустрічали криками "Труханова на нари!".
Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси.
Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
15 лютого під час обрання Труханову запобіжного заходу відбулися дві великі бійки, в результаті яких один поліцейський отримав вогнепальне поранення, а кілька націоналістів були затримані.
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