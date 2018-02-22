Труханова намагалися побити біля суду

Його встигли вдарити прапором, поки не втрутилася поліція

Представники націоналістичних організацій намагалися побити мера Одеси Геннадія Труханова біля Солом'янського районного суду Києва.

Коли мер Одеси виходив з будівлі суду і йшов до автомобіля, на нього хтось напав. Однак співробітники поліції оперативно втрутилися і закрили собою чиновника. Проте Труханова встигли вдарити прапором. У результаті між поліцейськими і націоналістами виникла невелика бійка, - повідомляє LB.ua.

Мера Одеси зустрічали криками "Труханова на нари!".

Раніше, Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення Геннадія Труханова з посади мера Одеси.

Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

15 лютого під час обрання Труханову запобіжного заходу відбулися дві великі бійки, в результаті яких один поліцейський отримав вогнепальне поранення, а кілька націоналістів були затримані.