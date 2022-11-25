Три АЕС України відновили роботу, за 1-2 дні зможуть діяти планові відключення
Усі три АЕС на неокупованій території уже підключені до української енергосистеми, і за одну-дві доби можливе повернення до планових графіків відключень електрики.
Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин".
За його словами, українська енергосистема нині об'єднана: всі області мають живлення. Також систему з'єднали з Євросоюзом.
"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на свою планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - зазначив очільник "Укренерго".
Слід зазначити, що голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що на окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок ЗАЕС, регулярно обстрілюючи енергетичну інфраструктуру.
"Перебили лінію, знову вмикалися генератори на атомній станції, які забезпечили 130 мВт, необхідні для охолодження активної зони реакторів", - повідомив він.
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