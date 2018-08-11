Три американські штати підтримали легалізацію марихуани

У США три штати підтримали легалізацію марихуани.

Мічиган став першим штатом на Середньому Заході США, який проголосував за легалізацію марихуани в рекреаційних цілях. Цю ідею також пропонували підтримати й у Північній Дакоті, однак там голосування провалилося, повідомляє видання TIME.

Водночас штати Міссурі і Юта підтримали дозвіл на вживання конопель за рецептом лікаря в медичних цілях. До цього легально купити марихуану в США міг кожен охочий у дев’яти штатах і окрузі Колумбія.

У штаті Мічиган за дозвіл на вживання марихуани "задля відпочинку" проголосували 56,7% виборців (2 млн виборців), проти – 43,3% (1,5 млн виборців). Практично у всіх округах пропозиція знайшла підтримки виборців. Кожен громадянин старший аніж 21 рік матиме право вирощувати не більше ніж 12 рослин для власного вживання, а також зберігати вдома до 10 унцій (283 грами) марихуани.

Нагадаємо, що раніше сенат Канади підтримав легалізацію марихуани.

Грузія офіційно легалізувала вживання марихуани.

Додамо, уряд Греції планує зайнятися вирощуванням марихуани для медичних цілей, щоб відновити економіку країни після семирічної фінансової кризи.

Відзначимо, що згідно із статистикою Департаменту протидії наркозлочинності, канабіс є найпопулярнішим наркотиком в Україні.