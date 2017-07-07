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Три дивізії ЗС РФ, розгорнені на кордонах України, підготовлено для наступальних дій, - Генштаб

Їх справжнє призначення зазначене навіть у штатній назві - "ударні"
Російська Федерація розгорнула біля кордонів України три мотострілкові дивізії, не призначені для оборони, ці з'єднання мають чітку наступальну спрямованість.
Три дивізії ЗС РФ, розгорнені на кордонах України, підготовлено для наступальних дій, - Генштаб Фото: EPA / UPG

Про це заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, передає прес-служба Генштабу в Facebook.

"Організаційно-штатна структура, озброєння і військова техніка, що надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії по своїй суті є ударними і призначені для ведення наступальних дій. Навіть у штатній назві є поняття "ударні", що відрізняє їх від інших дивізій і підкреслює особливе призначення", - зазначив Муженко.

За словами начальника Генштабу, навіть почесні найменування цих частин спрямовані на здійснення психологічного тиску.

"Наприклад - 144-а Вінницька стрілецька дивізія, яка зараз дислокована в Смоленську, в серпні 1944 року штурмувала місто Вінниця. 3-я російська дивізія, яка зараз розгорнута у Валуйках, під час Другої світової війни брала участь у боях за визволення Донбасу й отримала почесне найменування Волноваська. 150-а мотострілецька дивізія, яка розташована в Новочеркаську, носить назву Ідрицько-Берлінської, свого часу брала участь у бойових діях на території Польщі і в штурмі Берлін", - підкреслив глава Генштабу.

Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що "даючи новоствореним дивізіям такі найменування, Російська Федерація намагається спричинити морально-психологічний тиск як на Україну, так і на європейську спільноту, а також демонструє свої далекосяжні наміри".

Як повідомлялося, в Генштабі заявили, що на півдні і сході України 60 тисяч російських військових.

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07 07 2017 21:57
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