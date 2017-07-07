Три дивізії ЗС РФ, розгорнені на кордонах України, підготовлено для наступальних дій, - Генштаб
Про це заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, передає прес-служба Генштабу в Facebook.
"Організаційно-штатна структура, озброєння і військова техніка, що надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії по своїй суті є ударними і призначені для ведення наступальних дій. Навіть у штатній назві є поняття "ударні", що відрізняє їх від інших дивізій і підкреслює особливе призначення", - зазначив Муженко.
За словами начальника Генштабу, навіть почесні найменування цих частин спрямовані на здійснення психологічного тиску.
"Наприклад - 144-а Вінницька стрілецька дивізія, яка зараз дислокована в Смоленську, в серпні 1944 року штурмувала місто Вінниця. 3-я російська дивізія, яка зараз розгорнута у Валуйках, під час Другої світової війни брала участь у боях за визволення Донбасу й отримала почесне найменування Волноваська. 150-а мотострілецька дивізія, яка розташована в Новочеркаську, носить назву Ідрицько-Берлінської, свого часу брала участь у бойових діях на території Польщі і в штурмі Берлін", - підкреслив глава Генштабу.
Головнокомандувач Збройних сил України зауважив, що "даючи новоствореним дивізіям такі найменування, Російська Федерація намагається спричинити морально-психологічний тиск як на Україну, так і на європейську спільноту, а також демонструє свої далекосяжні наміри".
Як повідомлялося, в Генштабі заявили, що на півдні і сході України 60 тисяч російських військових.
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