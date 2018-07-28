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Три країни ЄС прагнуть зменшити залежність від російського газу

Всі три країни розглядають газ як тимчасовий захід, оскільки вони переходять до поновлюваних джерел енергії
Франція, Іспанія та Португалія просуваються у планах урізноманітнити джерела постачання енергії, що може означати, що ці європейські країни більше імпортуватимуть природного газу зі Сполучених Штатів.
Три країни ЄС прагнуть зменшити залежність від російського газу Фото: utg.ua

Лідери трьох країн після енергетичного саміту заявили, що для них дуже важливим є побудова такої інфраструктури, яка дозволить їм імпортувати та транспортувати природний газ, в тому числі, через нові шляхопроводи,  повідомляє Associated Press.

Португалія прагне зберігати американський газ у підземних сховищах в одному з портів Атлантики та переправляти його через трубопроводи через Іспанію до Франції.

Така стратегія допоможе Європі зменшити залежність від російського газу, водночас як США прагнуть збільшити свій експорт.

Всі три країни розглядають газ як тимчасовий захід, оскільки вони переходять до поновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, що Трамп на початку саміту НАТО жорстко розкритикував Німеччину через підтримку газопроводу "Північний потік-2" і заявив, що через залежність від поставок російського газу країна стає "заручницею Росії".

Водночас Меркель заявила, що її країна є повністю незалежною у своєму політичному виборі, відповівши таким чином на критику президента США Дональда Трампа щодо її повної залежності від Росії.

 

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28 07 2018 15:54
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