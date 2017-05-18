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Три квартири у Києві згоріли через недопалок, який впав на балкон, - ФОТО

В одній із квартир вогнем були заблоковані люди
У Дніпровському районі Києва, на вулиці Шалетт, через недопалок згоріли три квартири.
Три квартири у Києві згоріли через недопалок, який впав на балкон, - ФОТО Фото: espreso.tv

Недопалок спочатку упав на балкон квартири на другому поверсі. За балконом на другому спалахнули балкон і дві квартири на третьому поверсі, - повідомляє "Еспресо". 

Фото:espreso

В одній із квартир вогнем були заблоковані люди. Рятувальники змогли звільнити їх з вогняного полону. Ніхто не постраждав.

Фото:espreso

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 травня, в селі Березівка, яке розташоване за декілька кілометрів від Івано-Франківська, сталася пожежа, в якій загинули двоє 3-річних дітей та їхня 35-річна мати.

 
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18 05 2017 19:39
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