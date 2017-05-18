CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Дніпровському районі Києва, на вулиці Шалетт, через недопалок згоріли три квартири.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три квартири у Києві згоріли через недопалок, який впав на балкон, - ФОТО
В одній із квартир вогнем були заблоковані люди
Фото: espreso.tv
Недопалок спочатку упав на балкон квартири на другому поверсі. За балконом на другому спалахнули балкон і дві квартири на третьому поверсі, - повідомляє "Еспресо".
Фото:espreso
В одній із квартир вогнем були заблоковані люди. Рятувальники змогли звільнити їх з вогняного полону. Ніхто не постраждав.
Фото:espreso
Нагадаємо, у п'ятницю, 12 травня, в селі Березівка, яке розташоване за декілька кілометрів від Івано-Франківська, сталася пожежа, в якій загинули двоє 3-річних дітей та їхня 35-річна мати.
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