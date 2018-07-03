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Три людини померли від грипу минулого тижня

У шести областях України перевищено епідемічний поріг
Показник захворюваності на грип і ГРВІ в Україні в період з 26 лютого по 4 березня перевищив епідемічний поріг на 27%.
Три людини померли від грипу минулого тижня Фото: rbc.ua

Поріг перевищено у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській і Чернівецькій областях, - повідомляє Центр громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.

За тиждень з 26 лютого по 4 березня підтверджено три летальні випадки, пов'язані з грипом типу В, - у Запорізькій (47-річний чоловік), Кіровоградській (45-річна жінка) і Харківській областях (шестирічна дитина).

Усього з початку епідсезону померло п'ятеро осіб - троє дітей і двоє дорослих.

Нагадаємо, кількість жертв сезонного грипу в Румунії за останні три місяці досягло 58 осіб.

 
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07 03 2018 13:39
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