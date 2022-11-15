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Три напрямки, які змінять перспективи світової економіки назвала глава МВФ на саміті G20

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перелічила на саміті G20, який проходить на індонезійському острові Балі, три напрямки, які змінять перспективи світової економіки.
Три напрямки, які змінять перспективи світової економіки назвала глава МВФ на саміті G20 Фото: Укрінформ
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
 
"По-перше, треба дозволити торгівлі виконувати свою роботу. Усунення бар’єрів, особливо щодо їжі та добрив, може значною мірою допомогти протистояти стражданням сотень мільйонів людей. Ми не повинні допустити, щоб протекціонізм пустив коріння, і світ розпався на окремі блоки", – заявила Георгієва.
 
За підрахунками МВФ, розділений світ втрачав би щонайменше 1,5% ВВП щорічно.
 
"По-друге, борги. Це складно для всіх, хто пережив COVID-19. Але для 25% країн з ринковою економікою, що розвивається, і 60% країн із низьким рівнем доходу це руйнує їхню здатність справлятися з проблемою відсутності продовольчої та енергетичної безпеки", – додала вона.
 
Глава МВФ також закликала інвестувати у стійкість.
 
"Ми й далі буде стикатися з потрясіннями. Проте очевидно, що якщо ми будемо інвестувати у стійке до клімату сільське господарство та розвиток з низьким вмістом вуглецю, ми зможемо досягти вищих стандартів життя для людей у всьому світі", – зазначила Георгієва.
 
 
 
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15 11 2022 10:31
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