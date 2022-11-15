Три напрямки, які змінять перспективи світової економіки назвала глава МВФ на саміті G20

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перелічила на саміті G20, який проходить на індонезійському острові Балі, три напрямки, які змінять перспективи світової економіки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"По-перше, треба дозволити торгівлі виконувати свою роботу. Усунення бар’єрів, особливо щодо їжі та добрив, може значною мірою допомогти протистояти стражданням сотень мільйонів людей. Ми не повинні допустити, щоб протекціонізм пустив коріння, і світ розпався на окремі блоки", – заявила Георгієва.

За підрахунками МВФ, розділений світ втрачав би щонайменше 1,5% ВВП щорічно.

"По-друге, борги. Це складно для всіх, хто пережив COVID-19. Але для 25% країн з ринковою економікою, що розвивається, і 60% країн із низьким рівнем доходу це руйнує їхню здатність справлятися з проблемою відсутності продовольчої та енергетичної безпеки", – додала вона.

Глава МВФ також закликала інвестувати у стійкість.

"Ми й далі буде стикатися з потрясіннями. Проте очевидно, що якщо ми будемо інвестувати у стійке до клімату сільське господарство та розвиток з низьким вмістом вуглецю, ми зможемо досягти вищих стандартів життя для людей у всьому світі", – зазначила Георгієва.