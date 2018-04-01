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Три пострадянські країни потрапили до списку США, де порушують релігійні свободи

США назвали 10 країн, де свободу віросповідання серйозно порушують
Державний департамент США опублікував перелік країн, де громадяни піддаються гонінням через віру або релігію.
Три пострадянські країни потрапили до списку США, де порушують релігійні свободи Фото: 4vlada.com

Згідно з повідомленням американського відомства, туди увійшли: Еритрея, Іран, Китай, Північна Корея, Судан, Саудівська Аравія і М'янма.

Крім того, в списку три країни пострадянського простору: Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.

Через серйозні порушень свобод віруючих в Вашингтоні окремо відзначили Пакистан.

Нагадаємо, раніше в столиці Пакистану в сутичках релігійних активістів і поліції було поранено більше ста чоловік, щонайменше 65 з них - силовики.

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04 01 2018 22:11
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