CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавний департамент США опублікував перелік країн, де громадяни піддаються гонінням через віру або релігію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три пострадянські країни потрапили до списку США, де порушують релігійні свободи
США назвали 10 країн, де свободу віросповідання серйозно порушують
Фото: 4vlada.com
Згідно з повідомленням американського відомства, туди увійшли: Еритрея, Іран, Китай, Північна Корея, Судан, Саудівська Аравія і М'янма.
Крім того, в списку три країни пострадянського простору: Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан.
Через серйозні порушень свобод віруючих в Вашингтоні окремо відзначили Пакистан.
Нагадаємо, раніше в столиці Пакистану в сутичках релігійних активістів і поліції було поранено більше ста чоловік, щонайменше 65 з них - силовики.
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04 01 2018 22:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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