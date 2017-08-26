Три потяги з пасажирами загорілися на ходу за останні три дні в Україні, – ФОТО

В "Укрзалізниці" обіцяють провести детальне розслідування всіх випадків

У Київській, Вінницькій і Закарпатській областях за три дні тричі горіли потяги з пасажирами.

Вранці 26 серпня в Київській області біля Фастова під час руху загорівся електропоїзд №828 Жмеринка – Київ. Як повідомляє LB.ua, пожежа виникла близько 10:06 у вагоні №10, потім вогонь перекинувся на сусідній вагон №9.

Доки не приїхали пожежники, полум'я намагалися загасити силами бригади поїзда.

Жертв немає, пасажири встигли вийти з вагонів.

Як повідомляє "Укрзалізниця", після ліквідації пожежі пасажирів за допомогою допоміжного локомотиву доправили на станцію Фастів та пересадили до іншого електропоїзда.

"Проведемо детальне розслідування всіх подібних випадків. Має бути посилено контроль, а також передбачені додаткові кошти для підтримки в належному стані пасажирського рухомого складу", – зазначив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Днем раніше, в п'ятницю, 25 серпня, в Хустському районі Закарпатської області виникла пожежа в приміському поїзді Королеве – Тересва. Як повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла під час руху в моторному відсіку.

Машиніст зупинив поїзд, відчепив кабіну і організував евакуацію пасажирів. До прибуття пожежних залізничники гасили пожежу вогнегасниками. Під час інциденту ніхто не постраждав.



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua



Фото: dsns.gov.ua

Перед цим у четвер увечері, 24 серпня, у Вінницькій області під час руху також загорівся пасажирський поїзд. За інформацією ДСНС, у селі Яланець Вінницької області зайнявся локомотив ТУ-179. На 28 км сполучення Гайворон – Рудниця пожежа виникла у приміському потязі.

Машиніст потягу відчепив три вагони, де перебувало 25 пасажирів. Резервний локомотив з міста Гайворона транспортував пасажирів до місця призначення (станція Рудниця).

Рятувальники локалізували пожежу о 19:24, а ліквідували – о 19:53. Загиблих та потерпілих не було.

Нагадаємо, пасажири поїзда "Інтерсіті" сполученням Одеса-Дарниця змушені були їхати стоячи через брак вагонів.

В "Укрзалізниці" повідомили, що 62% пасажирських вагонів не обладнані системами кондиціонування повітря.