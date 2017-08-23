НОВИНИТри російські супутники не вийшли на зв'язок після запуску на орбіту в середині липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три російські супутники після запуску на орбіту не вийшли на зв'язок
Апарати вивели в космос 14 липня
Фото: en.wikipedia.org
Йдеться про два апарати дистанційного зондування Землі МКА-Н, розроблені російською приватною компанією "Даурія Аероспейс" на замовлення "Роскосмосу", і мікросупутник "Іскра-МАІ-85", створений у студентському конструкторському бюро при Московському авіаційному інституті, повідомляє газета "Известия" з посиланням на джерело в російській ракетно-космічній галузі
Супутники 14 липня вивела на орбіту з космодрому Байконур ракета-носій "Союз-2.1а".
Нагадаємо, що 26 травня команда КПІ ім. Сікорського встановила радіозв'язок і розпочала налагодження окремих підсистем наносупутника власного виробництва PolyITAN-2-SAU.
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23 08 2017 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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