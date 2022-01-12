CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 1 грудня, з морських портів Одеської області вийшов караван із трьох суден, які доставлять 126 тисяч тонн української агропродукції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три судна з агропродукцією вийшли з українських портів
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у фейсбуці.
"Сьогодні з портів Великої Одеси вийшов караван з трьох суден, які доставлять 126 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них балкер GOLDEN ARSENAL з 27 тис. т української пшениці для Алжиру.
Наразі в портах Одеської області обробляється 22 судна. На них завантажують 767 тис. т української агропродукції.
По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 205 тис. т агропродукції.
З 1 серпня з українських морських портів вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Раніше повідомлялося, що Україна надасть Африці та Азії 125 тис тонн зерна гуманітарної допомоги.
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01 12 2022 15:55 МЕДІА
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