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Три тисячі грузинів не повернулись батьківщину після отримання безвізу з ЄС, - МВС Грузії

Загалом з 28 березня 2017 року безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 55 тисяч громадян Грузії
Близько трьох тисяч громадян Грузії, які скористалися безвізовим режимом з країнами Євросоюзу, не повернулися на батьківщину в установлені терміни.
Три тисячі грузинів не повернулись батьківщину після отримання безвізу з ЄС, - МВС Грузії Фото: The Washington Post

Загалом з 28 березня 2017 року безвізовим режимом з Євросоюзом скористалися 55 тисяч громадян Грузії.

Ті особи, які ще не повернулися в країну, міністерством ідентифіковані. За словами заступника міністра внутрішніх справ Шалва Хуцишвілі, на даному етапі не можна прямо сказати, що ці 3 тисячі громадян порушили 90-денний безвізовий режим, тому що частина цих громадян могла відправитися до таких країн, з якими Грузія також має безвізовий режим.

"Можливо, хтось із них відправився до України, Білорусі або Туреччини. Однозначно не можна сказати, що вони порушили 90-денний безвізовий режим, але ми включили цих людей до потенційної групи ризику і проводимо моніторинг, з яких регіонів вони поїхали, хто це, які у них зв'язки, що їх потенційно може цікавити тощо. В основному, великих ризиків поки не було, тому що велика маса повертається назад. З тих країн, куди приїжджають громадяни Грузії, поки сигналів немає", – розповів заступник міністра внутрішніх справ, повідомляє "Грузия Online".

Нагадаємо, 1 березня було підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.

До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік.

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24 07 2017 12:43
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