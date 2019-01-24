Три військові літаки Росії порушили повітряний простір Швеції
"Літак Іл-20 і два літаки Су-27 увійшли до шведського повітряного простору без дозволу і полетіли в суботу на південь від міста Карлсхамн, близько 135 кілометрів на північний схід від прибережного міста Мальме", - повідомляє АР.
Раніше російське Міноборони оприлюднило відео нібито перехоплення російським винищувачем Су-27 шведського літака-розвідника "Гольфстрім" над нейтральними водами Балтійського моря біля кордонів Росії. Коли це сталося, не повідомляється.
Нагадаємо, що ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв'язок з літаком пропав.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку