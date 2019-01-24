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Три військові літаки Росії порушили повітряний простір Швеції

"Літак Іл-20 і два літаки Су-27 увійшли до шведського повітряного простору без дозволу"
Швеція заявила про порушення її повітряного простору трьома військовими розвідувальними літаками з Росії.
Три військові літаки Росії порушили повітряний простір Швеції Фото: aviarf.ru

"Літак Іл-20 і два літаки Су-27 увійшли до шведського повітряного простору без дозволу і полетіли в суботу на південь від міста Карлсхамн, близько 135 кілометрів на північний схід від прибережного міста Мальме", - повідомляє  АР.

Раніше російське Міноборони оприлюднило відео нібито перехоплення російським винищувачем Су-27 шведського літака-розвідника "Гольфстрім" над нейтральними водами Балтійського моря біля кордонів Росії. Коли це сталося, не повідомляється.

Нагадаємо, що ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв'язок з літаком пропав.

 

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24 01 2019 17:58
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