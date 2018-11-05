Три з половиною мільйони українців підписали декларації з лікарями, – МОЗ

Як повідомляє "Урядовий портал" з посиланням на МОЗ, пацієнти вибирали з понад 20 тис. лікарів, які вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я.

Найбільше декларацій підписано в Харківській області – 404 500. На другому місці місто Київ (326 020), на третьому – Вінницька область (298 754), на четвертому – Дніпропетровська (282 836) і на п'ятому місці – Донецька (267 681).

"Важливо, щоби місцева влада забезпечила медзакладам можливість успішно проводити кампанію "Лікар для кожної сім'ї" – підключення до інтернету, комп'ютери для приєднання до електронної системи охорони здоров'я та принтери й папір для підписання декларацій. На сьогодні уже 1 181 медичний заклад бере участь у кампанії", – зазначає МОЗ.

Наголошується, що неприпустимими є випадки маніпулювання громадською думкою, коли в ультимативній формі вимагають підписати декларації з певним лікарем, погрожуючи залишити пацієнтів без медичної допомоги або не провести необхідних досліджень, не видати довідку.

Право на вільний вибір лікаря закріплене у "Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу", затвердженому Наказом МОЗ №503 від 19.03.2018 року.

"Якщо проблемне питання не вирішується на місцевому рівні, з головним лікарем медичного закладу, дивіться алгоритм дій у разі порушення ваших прав і залишайте відгук у формі зворотного зв'язку. Міністерство охорони здоров'я тримає на постійному контролі перебіг кампанії з вибору лікаря і своєчасно реагує на сигнали, що надходять щодо порушень на місцях", – повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, з 2019 року заклади охорони здоров'я, що ігнорують медичну реформу, не отримуватимуть фінансування з державного бюджету.