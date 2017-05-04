Трипільська і Придніпровська ТЕС зупинили роботу

Трипільська теплоелектростанція, яка розташована в місті Українка Київської області та Придніпровська теплоелектростанція в Дніпрі в середу припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля.

"Трипільська ТЕС не працює з метою економії палива. Зупинка сталася за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго", - повідомила керівник прес-служби компанії "Центренерго" Оксана Єгорова, інформують"Українські новини".

Станом на 3 квітня на складах Трипільської ТЕС було 36,8 тис. тонн антрацитового вугілля. В останні дні станція працювала лише одним блоком. У середу блоки Трипільської ТЕС були заявлені для роботи, але системний оператор вирішив не задіювати їх для покриття навантаження в енергосистемі.

Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, за 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Це найбільший енергогенеруючий об'єкт на території Київської області. Основним паливом є донецький антрацит, що надходить залізницею. Резервне паливо - газ, мазут. Трипільська ТЕС є єдиним джерелом забезпечення населення міста Українка тепловою енергією для потреб опалення та гарячого водопостачання.

Станція входить до складу створеного державного підприємства "Центренерго".

Компанія "ДТЕК" повідомила, що зупинена також її Придніпровська теплоелектростанція в Дніпрі.

"Через блокаду поставок вугілля з Донбасу сьогодні в 00:00 зупинена ДТЕК Придніпровська ТЕС", - йдеться в повідомленні компанії.

Станом на 5 квітня на складі Придніпровської ТЕС залишається близько 30 тис. Тонн вугілля виключно як мінімально необхідний резервний запас палива. Але в разі виникнення позаштатної ситуації в ОЕС України Придніпровська ТЕС зможе включитися в роботу. Період вимушеного простою Придніпровської ТЕС енергетики використовують для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів на ТЕС.

Придніпровська ТЕС розташована на лівому березі річки Дніпро. Забезпечує електроенергією Дніпропетровську область, а місто Дніпро - ще і тепловою енергією. Основне проектне паливо - вугілля марки "АШ", резервне - мазут і газ.

Нагадаємо, після запровадження тимчасових надзвичайних заходів в енергосистемі України теплові електростанції знизили споживання антрациту більше ніж вдвічі.