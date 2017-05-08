Трирічна дівчинка впала з 16-го поверху київської багатоповерхівки
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"На лінію 102 подзвонили сусіди. Вони побачили дитину біля будинку, поруч лежала москітна сітка", – розповіли в поліції.
Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть трирічної дівчинки.
Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги. Дівчинка випала з 16-го поверху.
Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва
Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого нададуть правову оцінку події.
Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва
Нагадаємо, в Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.
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