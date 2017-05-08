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Трирічна дівчинка впала з 16-го поверху київської багатоповерхівки

Лікарі, які прибули за викликом, змогли лише констатувати смерть
У Деснянському районі Києва трирічна дівчинка випала з вікна квартири на 16-му поверсі і від отриманих травм померла на місці.
Трирічна дівчинка впала з 16-го поверху київської багатоповерхівки Фото: google.com

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"На лінію 102 подзвонили сусіди. Вони побачили дитину біля будинку, поруч лежала москітна сітка", – розповіли в поліції.

Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть трирічної дівчинки.

Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги. Дівчинка випала з 16-го поверху.


Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва

Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого нададуть правову оцінку події.


Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва

Нагадаємо, в Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.

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05 08 2017 22:30
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