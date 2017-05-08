Трирічна дівчинка впала з 16-го поверху київської багатоповерхівки Лікарі, які прибули за викликом, змогли лише констатувати смерть

У Деснянському районі Києва трирічна дівчинка випала з вікна квартири на 16-му поверсі і від отриманих травм померла на місці.

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Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва. "На лінію 102 подзвонили сусіди. Вони побачили дитину біля будинку, поруч лежала москітна сітка", – розповіли в поліції. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть трирічної дівчинки. Попередньо встановлено, що дитина прокинулася вранці, коли всі спали, підійшла до відчиненого вікна і оперлася руками на москітну сітку, яка не витримала ваги. Дівчинка випала з 16-го поверху.

Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва Слідчі Деснянського управління поліції встановлюють всі обставини трагедії, після чого нададуть правову оцінку події.

Фото: facebook.com/pg/Поліція-Києва Нагадаємо, в Миколаєві дворічний хлопчик випав з вікна квартири на дев'ятому поверсі, поки мати на кілька хвилин вийшла з кімнати.

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