Тристороння контактна група засудили заяву ОРДО про "Малоросію"

Росію закликали на всіх рівнях засудити неприйнятний крок ОРДО, який є тотальним порушенням Мінських угод

Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі закликала утриматися від будь-яких заяв, які суперечать Мінським угодам.

"Заяви про т.зв. "Малоросії" не відповідають основам Мінського процесу і не сприяють врегулюванню ситуації на Донбасі. Спроба поділу України не нова і ще в 2014 році вона зазнала краху. Замість того, щоб говорити про реінтеграцію, на яку спрямований Мінський процес, представники ОРДО заявляють про якісь окремі треки, які йдуть врозріз з узятими на себе зобов'язаннями", - написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група закликала утриматися від будь-яких конфронтаційних заяв, які суперечать Мінським угодам", - написала Оліфер.

Також вона зазначила, що Російську Федерацію закликали на всіх рівнях засудити неприйнятний крок ОРДО, який є тотальним порушенням Мінських угод.

Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.

У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.

В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".