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Трюдо прокоментував можливість безвізу для України

Він визнав, що це питання часто виникає у дискусіях різного рівня між представниками двох країн
Говорити про скасування візового режиму для поїздок громадян України до Канади поки що зарано.
Трюдо прокоментував можливість безвізу для України Джастін Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє "Укрінформ".

"Ми із нетерпінням очікуємо, аби в майбутньому мати конструктивну розмову про безвізовий режим із Україною, але наразі про це не йдеться", - сказав Трюдо.

Він визнав, що це питання часто виникає у дискусіях різного рівня між представниками двох країн.

"Під час моїх розмов із президентом Порошенком, під час спілкування між нашими урядовцями це питання порушується досить регулярно. Ми маємо надійну та детальну систему із чіткими показниками, яких слід досягти для початку розгляду питання про безвіз", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, від початку запровадження безвізового режиму станом на ранок 19 червня кордон з країнами Європейського союзу перетнуло більше півмільйона громадян України.

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27 06 2017 20:46
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