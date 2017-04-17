Триває евакуація мирних жителів із Хомса
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
Група з 2124 осіб залишила район на 50 автобусах Сирійського Червоного Півмісяця, які рухаються в напрямку до міста Джераблус на півночі Алеппо, звільненого від терористів ІДІЛ у рамках операції "Щит Євфрату".
Серед евакуйованих 1874 цивільних особи, зокрема, 510 дітей і 275 жінок. Всі інші – бійці збройної опозиції.
Також серед евакуйованих 30 хворих і поранених та 6 інвалідів, яких везуть на машинах швидкої допомоги Сирійського Червоного Півмісяця.
Перші дві групи евакуйованих з Ваєра розміщені в таборах у Джераблусі.
Третю групу доставлено в центр тимчасового розміщення в околицях Ідліба, а четверта група, яка залишила Ідліб 9 квітня, розміщена в таборі "Зогара" в Джераблусі.
Як повідомляє місцева координаційна рада, 22 тисячі осіб подали запит на евакуацію з району Ваєр, але режим Асада задовольнив лише 15 тис. запитів. Всі евакуйовані будуть розміщені в підконтрольних опозиції районах. Відповідно до плану, щотижня з району Ваєр планується евакуювати близько 2 тис. людей.
Нагадаємо, тисячі сирійців застрягли в районі Алеппо через призупинення евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців та їхніх родин.
Біля колони автобусів з евакуйованими людьми пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Щонайменше 68 дітей стали жертвами вибуху замінованого авто у сирійському Алеппо біля колони автобусів з біженцями. Загальна кількість загиблих становить вже 126 людей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків