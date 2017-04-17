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Триває евакуація мирних жителів із Хомса

Група з 2124 осіб залишила район на 50 автобусах Сирійського Червоного Півмісяця
З району Ваєр сирійської провінції Хомс, що перебуває в облозі сил режиму Асада, евакуйовано п'яту групу мирних жителів і бійців збройної опозиції.
Триває евакуація мирних жителів із Хомса Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Група з 2124 осіб залишила район на 50 автобусах Сирійського Червоного Півмісяця, які рухаються в напрямку до міста Джераблус на півночі Алеппо, звільненого від терористів ІДІЛ у рамках операції "Щит Євфрату".

Серед евакуйованих 1874 цивільних особи, зокрема, 510 дітей і 275 жінок. Всі інші – бійці збройної опозиції.

Також серед евакуйованих 30 хворих і поранених та 6 інвалідів, яких везуть на машинах швидкої допомоги Сирійського Червоного Півмісяця.

Перші дві групи евакуйованих з Ваєра розміщені в таборах у Джераблусі.

Третю групу доставлено в центр тимчасового розміщення в околицях Ідліба, а четверта група, яка залишила Ідліб 9 квітня, розміщена в таборі "Зогара" в Джераблусі.

Як повідомляє місцева координаційна рада, 22 тисячі осіб подали запит на евакуацію з району Ваєр, але режим Асада задовольнив лише 15 тис. запитів. Всі евакуйовані будуть розміщені в підконтрольних опозиції районах. Відповідно до плану, щотижня з району Ваєр планується евакуювати близько 2 тис. людей.

Нагадаємо, тисячі сирійців застрягли в районі Алеппо через призупинення евакуації з двох шиїтських сіл в обмін на сунітських повстанців та їхніх родин.

Біля колони автобусів з евакуйованими людьми пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль поряд з колоною автобусів. Щонайменше 68 дітей стали жертвами вибуху замінованого авто у сирійському Алеппо біля колони автобусів з біженцями. Загальна кількість загиблих становить вже 126 людей.

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17 04 2017 21:15
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