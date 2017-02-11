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Тривале перебування в космосі призводить до змін у головному мозку, - вчені

Порушується нормальна робота областей, які відповідають за увагу, фокусування, планування, організацію і пам'ять
Вчені виявили нову небезпеку тривалого перебування в космосі.
Тривале перебування в космосі призводить до змін у головному мозку, - вчені Фото: techno.bigmir.net

Про це повідомляє The Telegraph.

Тривале перебування в умовах мікрогравітації призводить до змін у головному мозку. Так, порушується нормальна робота областей, які відповідають за увагу, фокусування, планування, організацію і пам'ять. Також піддаються деградації ділянки головного мозку, відповідальні за просоціальну поведінку.

"Це не те, що ви хотіли б у довгостроковій місії. Астронавти, що страждають такими порушеннями, не зможуть побачити об'єкти великого плану, прочитати мануали або провести базові дослідження на належному рівні", — вважає викладач астрономії Ден Браун.

До таких висновків автори дійшли, вивчивши стан добровольців, на 90 діб поміщених в умови, що імітують мікрогравітацію, а також дослідивши 34 астронавтів.

Причиною деградації головного мозку фахівці називають зміни внутрішньочерепного тиску. Відзначається, що проектування космічного апарату зі штучною гравітацією може бути способом мінімізації змін, що відбуваються з організмом в умовах мікрогравітації.

Нагадаємо, у липні вчені з проекту Red Dot зафіксували радіосигнали, які надходять від зірки GJ 447 і не схожі на природні джерела радіохвиль

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02 11 2017 22:20
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