Тривале перебування в космосі призводить до змін у головному мозку, - вчені
Про це повідомляє The Telegraph.
Тривале перебування в умовах мікрогравітації призводить до змін у головному мозку. Так, порушується нормальна робота областей, які відповідають за увагу, фокусування, планування, організацію і пам'ять. Також піддаються деградації ділянки головного мозку, відповідальні за просоціальну поведінку.
"Це не те, що ви хотіли б у довгостроковій місії. Астронавти, що страждають такими порушеннями, не зможуть побачити об'єкти великого плану, прочитати мануали або провести базові дослідження на належному рівні", — вважає викладач астрономії Ден Браун.
До таких висновків автори дійшли, вивчивши стан добровольців, на 90 діб поміщених в умови, що імітують мікрогравітацію, а також дослідивши 34 астронавтів.
Причиною деградації головного мозку фахівці називають зміни внутрішньочерепного тиску. Відзначається, що проектування космічного апарату зі штучною гравітацією може бути способом мінімізації змін, що відбуваються з організмом в умовах мікрогравітації.
Нагадаємо, у липні вчені з проекту Red Dot зафіксували радіосигнали, які надходять від зірки GJ 447 і не схожі на природні джерела радіохвиль
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