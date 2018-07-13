Тривимірний кольоровий рентген вперше випробували на людині

За словами вчених, сканери MARS роблять знімки, на яких можна розрізнити м'які тканини, жир і кістк

Людину вперше просканували рентгеном, який робить тривимірні кольорові зображення.

Технологію придумала сім’я Батлерів: батько працює фізиком в університеті Кентербері, а син — рентгенолог в університетах Отаго і Кентербері, повідомляється на сайті новозеландської компанії MARS Bioimaging, що розробила пристрій.

Рентген зроблений на основі спеціальних детекторів з великою енергетичною розподільною здатністю. Спочатку такі детектори розроблялися для адронного колайдера, але Батлери адоптували їх для медичних цілей.

Першою людиною, на якій випробували кольоровий рентген, став один з його творців. Філу Батлеру просканували гомілку та зап'ясток.

Розробники планують провести клінічне дослідження, в межах якого лікарі використовуватимуть та порівнюватимуть нове й старе обладнання.