"Це було схоже на пастку": директорка Українського інституту книги написала заяву на звільнення

Директорка Українського інституту книги Тетяна Терен написала заяву на звільнення з посади.

"Учора я написала заяву на звільнення з посади директора Українського інституту книги. Це рішення не спонтанне і для нього є низка причин", – повідомила Тетяна Терен.

Вона пояснила, що прийшла в установу, яка існувала тільки на папері, в якій не було ще бухгалтера і фінансиста, яка мала за кілька днів сформувати і передбачити свою діяльність на три роки вперед.

Терен розповіла, як намагалася стратегічно спланувати і прорахувати всі можливі проекти, розписала їх, але "врешті жоден із цих задумів і проектів ми не змогли внести в бюджетний запит, бо на жоден із цих проектів, які мають бути основою діяльності Інституту книги, не можна закласти кошти".

"Дуже швидко я побачила, що чекає на Інститут у найближчі півроку: безкінечні реєстраційні процедури й підготовка всієї внутрішньої кадрової, юридичної і бухгалтерської документації, вибивання і ремонт приміщення, пошук працівників на мінімальні оклади й ще мінімальніші умови праці, вироблення нових положень державних програм, тендерні процедури в наперед неможливі короткі терміни, закупівля техніки і меблів, вибивання нових зарплат і десь у проміжках – зробити бодай щось важливе. Це було схоже на пастку – від того, що ви не знали, що на вас може чекати, і від того, про що вам свідомо не говорили. В один момент вашою відповідальністю стало все...", – зазначила Терен.

Зрештою вона пропрацювала на посаді півроку та вирішила звільнитися, бо "Інституту книги зараз необхідні глобальні зміни, які не відбудуться лише на рівні Інституту й на ентузіазмі його працівників".

Нагадаємо, Тетяна Терен очолила Український інститут книги у липні 2017 року. Термін повноважень обраного директора Інституту книги мав тривати 5 років.

Створення Інституту книги як державної установи, яка має формувати політику держави у сфері культури і мистецтв, Рада схвалила в січні 2016 року. Метою Інституту є підтримка книговидавничої діяльності, популяризація читання, стимулювання перекладацької діяльності, популяризація української літератури у світі.