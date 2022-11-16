Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи у вівторок ввечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи у вівторок ввечері на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну.

Про це пан Дуда заявив сьогодні на брифінгу, пише TVN24.

"Це не був напад на Польщу, ми не маємо доказів того, що ракету запустила росія", - сказав президент Анджей Дуда, щодо ситуації з вибухами ракет, що призвели до загибелі двох людей.

Він додав, що на Польщу впала ракета типу С-300 і, ймовірно, це була ракета, яку "використовували українські сили", які вчора відбивали ракетні атаки росії.

Попередній огляд місця події показує, що це був результат падіння ракети, можливо, разом із вибухом палива, яке залишилося.

Президент Польщі наголосив, що у цій трагедії винна росія.

Зібрані докази, а також американські дані показують, що це був нещасливий випадок, додав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Він зазначив, що на цьому етапі активація статті 4 може і не знадобитися, "але цей інструмент є у нашому розпорядженні".