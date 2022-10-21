Це перехід кордонів – прем’єр Ізраїлю пояснив відмову від постачання озброєння та систем ППО
Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід вважає правильним рішення не постачати Україні озброєння для оборони від російського вторгнення.
Про це він сказав в інтерв'ю NEWSru.co.il, пише "ЄП".
"Ми стали на бік України. Ми були першою і, якщо я не помиляюся, залишаємося єдиною країною, яка направила в Україну польовий госпіталь, ми направляли і направляємо гуманітарну допомогу Україні, ми пропонували і пропонуємо надати системи цивільного оповіщення. Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", – сказав Лапід.
"Але я – прем'єр-міністр Ізраїлю, і мій обов'язок враховувати національні та оборонні інтереси Ізраїлю. У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Усі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно так само", – додав він.
На запитання, чому Ізраїль не може направити в Україну, наприклад, системи "Залізний купол", Лапід відповів, що "це певний перехід кордонів".
"Перехід, який з багатьох причин мені здається неправильним. Я говорю про серію доводів, що мають значення для нашої національної безпеки. Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", – сказав він.
Як відомо, на тлі активного використання росією безпілотників з Ірану Україна заявила, що направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО.
Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні, але міг би надати систему раннього попередження про наближення ракетних ударів чи ударів дронів.
Слід зазначити, що Ізраїль не єдиний передав польовий госпіталь. У вересні міністр оборони Естонії Ханно Певкур привіз до Києва сучасний мобільний госпіталь.
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