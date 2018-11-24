"Це вчинили нелюди": Президент звернувся до українців у День пам'яті жертв Голодомору
"Цивілізований світ зробив і робить все можливе, щоб гірка, але така необхідна правда стала широко оприлюдненою, а злочини тоталітарного режиму отримали належну історичну та правову оцінку", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
Порошенко наголосив: голодомори в Україні були штучними, вчиненими людьми проти людей.
"Точніше - нелюдами проти людей. І в ім'я збереження України ми повинні завжди пам'ятати про жахливі злочини, заподіяні комуністичним режимом на українських землях", - зазначив Глава держави.
Сьогодні, 24 листопада, Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам'яті в храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні о 16:00 відбудеться акція "Запали свічку" на пам'ять жертв Голодомору.
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