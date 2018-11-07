Центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах, - ОНОВЛЕНО

Проїзд заблокований від Арсенальної до Європейської площі

Центр Києва заблокували водії автомобілів на єврономерах в рамках "Акції за захист і доступне розмитнення".

Більше сотні автомобілів на європейських номерах перекрили проїзд від метро "Арсенальна" до Європейської площі. Це спричинило за собою деякі незручності - з 8 ранку в столиці утворилися затори, рух у центрі фактично заблоковано, повідомляється на сторінці "Авто Євро Сили" у Facebook.

Проїзд буде значно ускладнений маршрутом проведення безстрокової акції, передає "Київ Автомобільний" в Facebook, зокрема буде заблокований Кабінет Міністрів України, Верховна Рада, вул. Грушевського, вул. Шовковична, вул. Садова, вул. Липська, вул. Інститутська, Урядовий квартал.

Люди приїхали під Верховну Раду о 6:00 ранку. Акцію обіцяють зробити безстроковою.

Як повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна", порядок біля парламенту охороняють поліцейські. За словами кореспондента, акція проходить спокійно.

Протестувальники вимагають, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє поліції перевіряти автомобілі на іноземних номерах і застосовувати штрафні санкції у відповідності з митним законодавством. Через цю акцію зараз у центрі столиці фактично повністю заблоковано рух. Оновлення: Учасники акції протесту під будівлею Верховної Ради і на вул. Грушевського запалили димові шашки - площу Конституції затягнуло густим димом. Ситуація там спокійна, порушень громадського порядку і сутичок немає. Як уточнив у коментарі "112 Україна" начальник столичної поліції Андрій Крищенко, в центрі Києва проходить дві акції протесту. Під будівлею Верховної Ради мітингує організація "АвтоЄвроСила", а під урядом знаходяться працівники підприємства "ДніпроАзот". Всього, за даними поліції, в центрі Києва протестують до 5 тис. чоловік.