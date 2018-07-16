CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок атаки сил Ізраїлю на військову сирійську базу поблизу Алеппо загинули 9 проурядових військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Центр моніторингу: Під час атаки на сирійську базу біля Алеппо загинули 9 військових
Спостерігачі повідомили, що зафіксували хвилю вибухів біля аеропорту Нейраб
Фото: gettyimages.com
Сили ізраїльської армії поки що не коментували обстріли, повідомили у сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, повідомляє Deutsche Welle.
"Вони були спричинені ракетною атакою, ймовірно, вона була здійснена Ізраїлем. Ціллю були позиції сирійського режиму та його союзників у аеропорті Нейраб і навколо нього", - заявили у Сирійському центрі моніторингу.
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16 07 2018 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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