Центр моніторингу: Під час атаки на сирійську базу біля Алеппо загинули 9 військових

Унаслідок атаки сил Ізраїлю на військову сирійську базу поблизу Алеппо загинули 9 проурядових військових.

Сили ізраїльської армії поки що не коментували обстріли, повідомили у сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, повідомляє Deutsche Welle.

"Вони були спричинені ракетною атакою, ймовірно, вона була здійснена Ізраїлем. Ціллю були позиції сирійського режиму та його союзників у аеропорті Нейраб і навколо нього", - заявили у Сирійському центрі моніторингу.