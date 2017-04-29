CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Одеси 2 травня рух транспорту буде тимчасово обмежений.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Центральні вулиці Одеси тимчасово перекриють 2 травня
Рух буде обмежено в районах Соборної площі та Куликового поля
Фото: twitter.com/MVS_UA
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.
"До уваги мешканців та гостей Одеси! 2 травня з 07:00 до 22:00 вводиться тимчасове обмеження руху в районах Соборної площі та Куликового поля", – йдеться в повідомленні.
Фото: twitter.com/MVS_UA
Нагадаємо, російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.
В Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.
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