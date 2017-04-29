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Центральні вулиці Одеси тимчасово перекриють 2 травня

Рух буде обмежено в районах Соборної площі та Куликового поля
У центрі Одеси 2 травня рух транспорту буде тимчасово обмежений.
Центральні вулиці Одеси тимчасово перекриють 2 травня Фото: twitter.com/MVS_UA

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

"До уваги мешканців та гостей Одеси! 2 травня з 07:00 до 22:00 вводиться тимчасове обмеження руху в районах Соборної площі та Куликового поля", – йдеться в повідомленні.


Фото: twitter.com/MVS_UA

Нагадаємо, російські спецслужби мають намір влаштувати провокації в Одеській області 2 та 9 травня.

В Одесі напередодні третьої річниці подій в Будинку профспілок можливі спроби "розхитати ситуацію", у зв'язку з чим прогнозується високий рівень терористичної загрози.

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29 04 2017 20:20
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