Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху Людей просять покинути вокзал

Пасажирів просять залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.

Фото: соцмережі

Про це повідомляє "Українська правда". "У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок. Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи. Потяги ходять за графіком. Нагадаємо, що у неділю, 13 серпня, правоохоронці евакуювали персонал і відвідувачів Центрального залізничного вокзалу в Києві. Причина – загроза мінування.

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