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Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху

Людей просять покинути вокзал
Пасажирів просять залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.
Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху Фото: соцмережі

Про це повідомляє "Українська правда".

"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.

Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи.

Потяги ходять за графіком.

Нагадаємо, що у неділю, 13 серпня, правоохоронці евакуювали персонал і відвідувачів Центрального залізничного вокзалу в Києві. Причина – загроза мінування.

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24 10 2017 07:39
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