CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажирів просять залишити приміщення київського центрального залізничного вокзалу у зв`язку із загрозою вибуху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Центральний залізничний вокзал в Києві евакуюють через загрозу вибуху
Людей просять покинути вокзал
Фото: соцмережі
Про це повідомляє "Українська правда".
"У зв'язку із загрозою вибуху просимо вас звільнити приміщення вокзалу", - оголосили в гучномовці близько 7 ранку у вівторок.
Людей просять покинути вокзал, і виганяють на платформи.
Потяги ходять за графіком.
Нагадаємо, що у неділю, 13 серпня, правоохоронці евакуювали персонал і відвідувачів Центрального залізничного вокзалу в Києві. Причина – загроза мінування.
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24 10 2017 07:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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