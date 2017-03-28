"Центренерго" хоче закупити вугілля за ціною російського антрациту

"Центренерго" по закону вже кілька років як звільнене від проведення тендерних процедур при закупівлі вугілля і вже більше року держкомпанія не оприлюднює навіть перелік постачальників вугілля з ОРДЛО

ПАТ "Центренерго" 27 березня оголосило тендер на постачання 700 тис тонн вугілля для Зміївської і Трипільської ТЕС на очікувану суму 1,52 млрд грн.

Незважаючи на розмір замовлення, "Центренерго" дало всього два дні на підготовку до торгів. Подання пропозицій почнеться вже 30 березня о 17-00 і завершиться наступного дня 31 березня о 15-00. При цьому дата аукціону чомусь не визначена. Про це повідомляють "Наші гроші".



Фото: "Наші гроші"

Такі стислі терміни виключають можливість того, що світові трейдери встигнуть провести комплайенс-процедури стосовно "Центренерго". Ця держкомпанія раніше ніколи напряму не замовляла вугілля у великих світових компаній. Також "Центренерго" по закону вже кілька років як звільнене від проведення тендерних процедур при закупівлі вугілля. І вже більше року держкомпанія не оприлюднює навіть перелік постачальників вугілля з ОРДЛО.

Після опублікування цієї інформації "Центренерго" продовжило терміни подачі пропозицій до 7 квітня.



Фото: "Наші гроші"

При цьому тендерної документації на англійській мові немає. У свою чергу учасники тендеру мають подати свої документи виключно українською мовою, або перекладені і завірені підписом уповноваженої особи учасника.

Оплата 100% вартості товару буде здійснюватись безвідкличним документарним підтвердженим акредитивом терміном дії 70 днів. Емітентом є "Ощадбанк", виконуючий банк буде призначатись на стадії узгодження проекту акредитиву.

У технічному завданні "Центренерго" вказує, що замовлення стосується саме імпортного вугілля з поставкою на умовах CIF у українських портах Чорного моря.

Базова нижча теплота згоряння на робочий стан у різних тендерної документації вказана різна – в одному місці 6000, у другому – 5500 ккал/кг.



Фото: "Наші гроші"



Фото: "Наші гроші"

Інші вимоги до вугілля наступні:



Фото: "Наші гроші"

Також передбачені знижки на ціну вугілля у випадку гірших якісних показників по факту. Наприклад, фактична ціна буде знижена на 2%, якщо вміст сірки буде вищим від 1,5%, і знижена на 5%, якщо сірки буде більше 2%. Якщо сірки буде більше 3%, то ціну вугілля знизять рівно у десять разів.

Фото: "Наші гроші" Очікувана ціна вугілля становить 2 176 грн./т без урахування ПДВ та доставки з чорноморських портів до ТЕС. Це відповідає близько $80 за курсом НБУ. За оцінкою колишнього члена НКРЕКП Андрія Геруса, під тендерні вимоги підходить "тоще" вугілля або антрацит з ПАР та Росії. А з урахуванням поточних ринкових цін під очікувану вартість більше підходить російське паливо. Наразі вугілля необхідної якості торгується на півдні Африки по $78, відтак в українському порту його вартість становитиме вже близько $90 з урахуванням доставки, що дорожче від очікуваної ціни торгів.

Фото: "Наші гроші"

У свою чергу російське вугілля в портах Балтики зараз коштує $67. Якщо його справді доставляти звідти по морю, то воно коштуватиме в Одесі близько $77. А якщо його фактично доставлять залізницею через незаблокований україно-російський кордон, то фактична ціна буде ще нижчою – $70-75 за тонну.

Формула "роттердам+" у березні покриває ціну вугілля 2 800 грн./т. У подальшому формальна ціна має знижуватись через світові коливання ринку, однак очікувану ціну "Центренерго" 2 176 грн./т вона має покривати, відмічає Герус.

Нагадаємо, поставки антрациту з ОРДЛО були ускладнені взимку через блокаду двох з п’яти залізничних колій, ініційовану нардепами від "Самопомочі" Семенченко та Парасюком.

У березні президент Петро Порошенко та РНБОУ офіційно зупинили все залізничне сполучення з окупованим Донбасом.

В уряді планують, що заміщення антрациту від сепаратистів проведуть за рахунок імпорту 4,8 млн тонн вугілля через порти.

Попередні поставки імпортного вугілля для українських держкомпаній завершувались скандалами.

У 2015 році фірма "Mercuria energy trading s.a." поставила на ім’я держкомпанії "Укрінтеренерго" 320 тис тон антрацитового вугілля з Південно-Африканської Республіки на загальну суму 395,66 млн грн. Зараз "Центренерго" як кінцевий отримувач вугілля шукає юристів аби судитись з постачальником через погану якість отриманого палива. За даними "Наших грошей", суперечка йде за те, що проби вугілля при відправці з ПАР показували більш вигідну постачальнику високу якість палива. А проби вугілля в одеському порту показали більш вигідну покупцю низьку якість вугілля. Відтак визнання судом взятої в Україні проби як більш релевантної означатиме, що "Mercuria" муситиме повернути "Центренерго" близько 100 млн грн.

У 2016 році "Українська правда" повідомила, що під виглядом вугілля з ПАР оточення Віктора Медведчука продавало для "Центренерго" антрацит з окупованого Донбасу чи Росії через гонконгзьку фірму "Arida Global Limited". При цьому поставка в Україну нібито велась через залізницю, а не через порти.

Нагадаємо, ПАТ "Центренерго" оприлюднило у "Віснику держзакупівель" дані про контракти на постачання вугілля, укладені у першому кварталі 2016 року. Вперше серед постачальників держкомпанії з’явилось ТОВ "ДТЕК трейдінг" Рината Ахметова.

Продовжено співробітництво з ТОВ "Шахтоуправління "Донбас", якому торік замовили вугілля на 528 млн грн. Співвласником цієї фірми є Дмитро Бурлака з окупованого терористами Донецька.