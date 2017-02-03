Центренерго зробило умови тендеру на юрсупровід спору з постачання вугілля під компанію радника Порошенка

Згідно з умовами тендеру, на даний момент лише одна компанія "Авеллум" відповідає вимогам на юридичні послуги для "Центренерго".

"Цікаві умови тендера виявилися у компанії "Центренерго". Представляти інтереси в суді, згідно з вимогами конкурсу, можуть не просто юристи з досвідом успішної роботи в англійському арбітражі, або взагалі англійські юристи, а виключно юристи, у яких в дипломі записано "магістр міжнародного комерційного арбітражного права". При цьому, в компанії три співробітники повинні були брати участь в арбітражі саме по вугіллю. Ніякі інші арбітражі значення не мають - цінується тільки вугілля", - написав на своїй сторінці у Facebook головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Цим умовам на ринку в даний час відповідає тільки одна компанія - "Авеллум". За збігом обставин, менеджмент компанії "Центренерго", за повідомленнями ЗМІ, контролює друг Президента Ігор Кононенко. А сама компанія "Авеллум", абсолютно випадково, є юридичним радником Президента Петра Порошенка", - зазначив журналіст.

"Зрозуміло, це швидше за все, виявилося збігом, треба просто якось залагодити це непорозуміння. Тому одна з юридичних компаній подала скаргу в Антимонопольний комітет України. І тепер питання про конкуренцію на конкурсі стане предметом розгляду, ну якось треба розібратися з цим питанням", - підкреслив Бутусов і опублікував витяги зі скарги в АМКУ (копія знаходиться в розпорядженні "Цензор.НЕТ"):

"21.02.2017 року Публічним акціонерним товариством "Центренерго" було оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю послуг – ДК 021:2015: 79110000-8 – "Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва», та розміщено відповідне оголошення про проведення закупівлі.

...Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується за винагороду надати Замовнику послуги з... правового супроводження та вирішення спору, що виник між ПАТ "Центренерго" та MERCURIA ENERGY TRADING S.A. з контракту №111/41 від 28.09.2015 року в Лондонському міжнародному третейському суді (далі за текстом - LCIA) із застосуванням матеріального права Англії та Уельсу.

...Кваліфікаційний критерій щодо наявності в учасника працівника зі ступенем магістра у сфері міжнародного комерційного арбітражного права – обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

...Кваліфікаційний критерій щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, а саме щодо підтвердження досвіду особистої участі щонайменше трьох співробітників учасника у міжнародному арбітражному провадженні, який стосувався саме спору щодо якості поставленого вугілля за міжнародним договором (контрактом) – обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

...викликає суттєві підозри, що попередня закупівля оголошена 29.12.2016 року була прописана під певного учасника. Також, занепокоєння викликає те, що єдиною фірмою в Україні, яка відповідає оскаржуваним та явно дискримінаційним умовам Тендерної документації є ТОВ "Авеллум Партнерс". Зазначимо, що за закупівлею від 29.12.2016 року ТОВ (NN) запропонувала послуги загальною вартістю 2 827 596, 00 грн. в той час, як ТОВ "Авеллум Партнерс" запропонувала 3 990 000, 00 грн".

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Нагадаємо, що юридична компанія "Авеллум Партнерс", яка займалася реєстрацією офшору для Президента Порошенка, виступала юридичним радником Мінфіну в зв'язку з реструктуризацією держборгу на загальну суму приблизно $15 млрд.

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