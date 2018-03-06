Центробанк Кіпру розпорядився закрити рахунки офшорних компаній
Кіпрські банки почнуть закривати рахунки офшорних компаній вже у понеділок, 4 червня. Тепер для відкриття рахунку в банках Кіпру компанії потрібно дотриматися низки умов, пише РБК, посилаючись на слова юриста Олександра Захарова, партнера компанії Paragon Advice Group, що консультує клієнтів, зокрема і російських, з питань оподаткування в іноземних юрисдикціях, а також це підтвердило джерело у міжнародній юридичній компанії.
Тепер компанії повинні будуть розкривати повну інформацію про кінцевого бенефіціара, включаючи обґрунтування джерела доходів. Крім цього, місцеві банки будуть відкривати рахунки переважно тим компаніям, які присутні на Кіпрі.
Іноземним компаніям можна буде відкрити рахунок на Кіпрі за умови ведення і надання бухгалтерської звітності, наявності таких активів, як інвестиції в акції або інші цінні папери, і афілійованість з кіпрською компанією, у якої є рахунки у цьому банку.
На початку травня на Кіпр приїжджали представники Мінфіну США і проводили зустріч з представниками кіпрського ЦБ. Як стверджують співрозмовники РБК, після неї Центробанк Кіпру зібрав керівників місцевих банків і рекомендував їм звернути пильну увагу на рахунки росіян і російських компаній, які опинилися під санкціями США, і вжити щодо них заходів.
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