Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Центробанк Туреччини вживає заходів для порятунку ліри, що побила рекорд падіння

За цей рік турецька ліра вже втратила 40% своєї вартості
Центробанк Туреччини у понеділок запровадив заходи на ринку іноземних валют для порятунку ліри, яка встановила новий рекорд падіння.
Центробанк Туреччини вживає заходів для порятунку ліри, що побила рекорд падіння Фото: з відкритих джерел

Як заявили у турецькому центробанку, заходи "запроваджені на підтримку фінансової стабільності та забезпечення ефективного функціонування ринків", повідомляє Daily Sabah.

Банк пообіцяв забезпечити всю ліквідність, необхідну для банків, і пильно стежити за ринками та цінами.

Як повідомляє Reuters, у перші години понеділка в азіатсько-тихоокеанському регіоні курс ліри пробив позначку у 7 лір за долар, піднявшись до 7.24 , потім опустившись до 7,06.

За цей рік турецька ліра вже втратила 40% своєї вартості, здебільшого на хвилюваннях про розширення президентського впливу на економіку та суперечку зі Сполученими Штатами.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

Раніше, Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - наголосив президент.

Нагадаємо, що у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на фоні заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2018 10:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.