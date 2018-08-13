Центробанк Туреччини вживає заходів для порятунку ліри, що побила рекорд падіння
Як заявили у турецькому центробанку, заходи "запроваджені на підтримку фінансової стабільності та забезпечення ефективного функціонування ринків", повідомляє Daily Sabah.
Банк пообіцяв забезпечити всю ліквідність, необхідну для банків, і пильно стежити за ринками та цінами.
Як повідомляє Reuters, у перші години понеділка в азіатсько-тихоокеанському регіоні курс ліри пробив позначку у 7 лір за долар, піднявшись до 7.24 , потім опустившись до 7,06.
За цей рік турецька ліра вже втратила 40% своєї вартості, здебільшого на хвилюваннях про розширення президентського впливу на економіку та суперечку зі Сполученими Штатами.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
Раніше, Ердоган закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
"Якщо під вашою подушкою є долари, діставайте їх. Якщо є євро, діставайте їх. Негайно несіть їх в банки і конвертуйте в турецьку ліру, і таким чином ми боротимемося у цій війні за незалежність і майбутнє. Бо це мова, яку вони розуміють", - наголосив президент.
Нагадаємо, що у п’ятницю турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року на фоні заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.
До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.
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