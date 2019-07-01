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Центробанк ЄС готує випуск нових 100 та 200 євро

Європейський центробанк припинив випуск купюр номіналом у 500 євро
Європейський Центральний банк (ЄЦБ) вживає заходи для захисту європейської валюти та створює додаткові можливості для миттєвих безготівкових розрахунків між фізичними особами.
Центробанк ЄС готує випуск нових 100 та 200 євро Фото: publicdomainpictures.net

Про це в інтерв'ю для французького телеканалу INTER повідомив член виконавчої ради ЄЦБ Бенуа Кюре. Повний текст інтерв'ю оприлюднено в понеділок, 7 січня, на сайті банку, повідомляє "Укрінформ".

"Інколи здається, що гроші є дуже абстрактним поняттям - макроекономіка, відсотки й так далі… Але вони також є дуже конкретним предметом: ми робимо дуже багато «сантехнічної» роботи в ЄЦБ для недопущення їх витоку. Ми піклуємося про захист купюр, які випускаємо з додатковими позначками безпеки. Як ви знаєте, були представлені три види нових купюр, – нещодавно купюра у 50 євро, невдовзі надійдуть також купюри номіналом у 100 та 200 євро", - зазначив Кюре.

Він підтвердив, що Європейський центробанк припинив випуск купюр номіналом у 500 євро та поступово буде виводити їх з обігу.

"Фактично, ми припинили друк купюр у 500 євро, тому що їх дуже часто використовували для відмивання грошей та для інших незаконних операцій. Тож ми зупинили це. Водночас ми розробили технічні можливості, систему платежів в реальному часі, які дозволяють банкам в зоні євро робити трансфери між фізичними особами буквально за секунди. Тож ми приділяємо багато уваги тому, щоб такі платежі здійснювалися", - додав представник ЄЦБ.

Нагадаємо, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив нові банкноти номіналом €100 та €200.

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07 01 2019 18:26
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