Центробанк ЄС готує випуск нових 100 та 200 євро
Про це в інтерв'ю для французького телеканалу INTER повідомив член виконавчої ради ЄЦБ Бенуа Кюре. Повний текст інтерв'ю оприлюднено в понеділок, 7 січня, на сайті банку, повідомляє "Укрінформ".
"Інколи здається, що гроші є дуже абстрактним поняттям - макроекономіка, відсотки й так далі… Але вони також є дуже конкретним предметом: ми робимо дуже багато «сантехнічної» роботи в ЄЦБ для недопущення їх витоку. Ми піклуємося про захист купюр, які випускаємо з додатковими позначками безпеки. Як ви знаєте, були представлені три види нових купюр, – нещодавно купюра у 50 євро, невдовзі надійдуть також купюри номіналом у 100 та 200 євро", - зазначив Кюре.
Він підтвердив, що Європейський центробанк припинив випуск купюр номіналом у 500 євро та поступово буде виводити їх з обігу.
"Фактично, ми припинили друк купюр у 500 євро, тому що їх дуже часто використовували для відмивання грошей та для інших незаконних операцій. Тож ми зупинили це. Водночас ми розробили технічні можливості, систему платежів в реальному часі, які дозволяють банкам в зоні євро робити трансфери між фізичними особами буквально за секунди. Тож ми приділяємо багато уваги тому, щоб такі платежі здійснювалися", - додав представник ЄЦБ.
Нагадаємо, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) представив нові банкноти номіналом €100 та €200.
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