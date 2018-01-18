Церква у Франції збиратиме пожертви за допомогою безконтактних карток

Відзначається, що віряни матимуть можливість складати пожертви і традиційним способом, вкидаючи монети чи банкноти

У Франції прихожани церкви Сен Франсуа де Молітор у Парижі зможуть вносити пожертви під час недільного богослужіння за допомогою безконтактних карток.

Церква підготувала нові "корзини" для збору пожертв у традиційному дизайні, обладнані терміналами, повідомляє Associated Press.

Прихожани зможуть обрати на екрані суму, яку хочуть пожертвувати - від 2 до 10 євро. Їхня оплата буде опрацьована миттєво.

Відзначається, що віряни матимуть можливість складати пожертви і традиційним способом, вкидаючи монети чи банкноти.

Єпархія відзначає, що пожертви складають 79% від її ресурсів. При цьому 14% - це саме пожертвувані під час богослужіння кошти. Запровадження електронного методу пожертвувань церква пояснює тим, що готівка поступово виходитиме з обігу.

Нагадаємо, що Церква Святої Катерини у Брюсселі перебувала у занепаді тривалий час, її майже перестали відвідувати прихожани, тому пастор вирішив залучити їх за допомогою пива власного виробництва.