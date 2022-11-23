Ці злочини не залишаться безкарними, - президент ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив керівництво росії про покарання після останніх ракетних атак рф по цивільній інфраструктурі України.

тіні кокс

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив керівництво росії про покарання після останніх ракетних атак рф по цивільній інфраструктурі України. У твітері Кокс зазначив, що сьогоднішніми ракетними обстрілами цивільної інфраструктури, включно із пологовим будинком у Вільнянську та поліклінікою в Куп'янську, росія продовжує порушувати міжнародне право. "Лідери в кремлі, стережіться - ці злочини не залишаться безкарними", - попередив президент ПАРЄ. У середу, 23 листопада рф вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та житлових будинках У середу, 23 листопада рф вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та житлових будинках

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