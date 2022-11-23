ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив керівництво росії про покарання після останніх ракетних атак рф по цивільній інфраструктурі України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ці злочини не залишаться безкарними, - президент ПАРЄ
тіні кокс
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив керівництво росії про покарання після останніх ракетних атак рф по цивільній інфраструктурі України.
У твітері Кокс зазначив, що сьогоднішніми ракетними обстрілами цивільної інфраструктури, включно із пологовим будинком у Вільнянську та поліклінікою в Куп'янську, росія продовжує порушувати міжнародне право.
"Лідери в кремлі, стережіться - ці злочини не залишаться безкарними", - попередив президент ПАРЄ.У середу, 23 листопада рф вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та житлових будинках
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23 11 2022 21:45 МЕДІА
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