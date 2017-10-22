Цієї доби бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі
Бойовики поодиноко продовжували обстріли українських позицій з піхотного озброєння вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, на Донецькому напрямку майже з 18 години і до опівночі окупанти били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорним пунктам сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка. З цієї ж зброї увечері найманці декілька годин вели обстріл укріплень ЗСУ неподалік Кам’янки та Верхньоторецького.
На Луганському напрямку наприкінці доби противник із великокаліберних кулеметів двічі обстріляв оборонців Новозванівки і один раз – Новоолександрівки.
На Маріупольському напрямку під вогнем ворожих протитанкових та автоматичних гранатометів опинились опорні пункти української армії неподалік Старогнатівки і Талаківки.
Як повідомляється, бійці АТО 9 разів жорстко відповідали ворогу, пригнічуючи його вогневу активність.
Нагадаємо, громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа