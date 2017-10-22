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Цієї доби бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі

Бійці АТО 9 разів жорстко відповідали ворогу, пригнічуючи його вогневу активність
Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 14 разів порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.
Цієї доби бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі Фото: EPA/UPG

Бойовики поодиноко продовжували обстріли українських позицій з піхотного озброєння вздовж усієї лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку майже з 18 години і до опівночі окупанти били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорним пунктам сил АТО біля Авдіївки та шахти Бутівка. З цієї ж зброї увечері найманці декілька годин вели обстріл укріплень ЗСУ неподалік Кам’янки та Верхньоторецького. 

На Луганському напрямку наприкінці доби противник із великокаліберних кулеметів двічі обстріляв оборонців Новозванівки і один раз – Новоолександрівки.

На Маріупольському напрямку під вогнем ворожих протитанкових та автоматичних гранатометів опинились опорні пункти української армії неподалік Старогнатівки і Талаківки. 

Як повідомляється, бійці АТО 9 разів жорстко відповідали ворогу, пригнічуючи його вогневу активність.

Нагадаємо, громадський фонд Latvijas atjaunosanas biedriba анонсував створення центру соціально-психологічної реабілітації ветеранів АТО.

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22 10 2017 11:09
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