Цікаві покупки з Америки

Бути «як всі» – не ваш вибір? Хочете зробити своє життя більш зручним? Дуже полюбляєте стильні новинки? Насправді досягти поставленої мети простіше, ніж здається на перший погляд. Інтернет в прямому сенсі стирає будь-які кордони між державами та дозволяє отримувати інформацію про новинки, модні тенденції, найзручніші та найсучасніші речі. Проте варто зазначити, що деякі з них з’являються в Україні зі значною затримкою. Спочатку виробники забезпечують великі американські та європейські ринки, а вже потім починають транспортувати свою продукцію в менш розвинені країни. Яскравим прикладом може бути шведська IKEA, яка відкрила перший магазин в Україні лише у 2021 році, хоча компанія існує на міжнародному ринку вже майже 60 років.

Купуйте без кордонів

Інтернет дозволяє лише підгледіти, які товари продаються за кордоном. Більшість користувачів на цьому й зупиняються, адже в основному американські компанії не доставляють свою продукцію в Україну. У цьому вам допоможуть спеціалізовані посередники. Наприклад, можна замовити доставку товарів з США з EasyXpress. Назва компанії точно вказує на її особливості, адже замовити будь-що можна швидко та просто. Для цього потрібно лише:

Обрати товари на американському сайті. Дізнатися адресу доставки, яку надає транспортний посередник. Оформити покупку в американському магазині та повідомити про неї компанію-перевізника. Отримати своє замовлення з США у вказаний термін.

Для покупця придбання товарів у такий спосіб не викликає додаткових незручностей, адже йому так, як і в українських інтернет-магазинах, доводиться лише обирати виріб, здійснювати оплату та чекати на доставку. Радимо заздалегідь дізнатися, скільки часу знадобиться на перевезення, щоб особливості здійснення закордонних покупок не зруйнували ваші плани.

Що можна купувати за кордоном

Американський ринок цікавий насамперед здатністю швидко оновлюватися. На ньому першими з’являються новинки. Багато речей можна придбати дешевше, ніж у нашій країні. Цікавим досвідом може стати купівля товарів на інтернет-аукціонах, де продавці мають змогу самостійно встановлювати ціну. Доставка з США – це те, що варто спробувати, адже вона відкриває нові можливості для вигідних покупок.