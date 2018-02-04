"Цілеспрямована політична акція", - Холодницький прокоментував заяви про його звільнення Холодницький вважає справу проти нього політичною

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав ажіотаж навколо його виклику на допит в Генпрокуратуру і заяви з вимогою звільнення цілеспрямованою політичною акцією.

Фото: unian.ua

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