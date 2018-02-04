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"Цілеспрямована політична акція", - Холодницький прокоментував заяви про його звільнення

Холодницький вважає справу проти нього політичною
Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав ажіотаж навколо його виклику на допит в Генпрокуратуру і заяви з вимогою звільнення цілеспрямованою політичною акцією.
"Цілеспрямована політична акція", - Холодницький прокоментував заяви про його звільнення Фото: unian.ua

Він також додав, що не братиме участі в засіданні кваліфікаційної комісії прокурорів, яка запланована на понеділок, 2 квітня, - повідомляє 112 Україна.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

 

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02 04 2018 11:58
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