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Ціна біткоїна побила черговий рекорд

Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалютних коштів зросла до 184,4 млрд доларів
Курс біткоіна до долара в черговий раз обновив історичний максимум.
Ціна біткоїна побила черговий рекорд Фото: sfs.gov.ua

Про це свідчать дані біржі.

До 12:20 ціна біткоіна встановила новий історичний максимум в 6504,89 доларів.

Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалютних коштів зросла до 184,4 млрд доларів (на початку року вона становила 29,7 млрд доларів).

Нагадаємо, 12 жовтня ціна bitkoin перевищила $5100. В 15:46 за київським часом вартість криптовалюти досягла $5197.

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01 11 2017 13:16
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