БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс біткоіна до долара в черговий раз обновив історичний максимум.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна біткоїна побила черговий рекорд
Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалютних коштів зросла до 184,4 млрд доларів
Фото: sfs.gov.ua
Про це свідчать дані біржі.
До 12:20 ціна біткоіна встановила новий історичний максимум в 6504,89 доларів.
Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалютних коштів зросла до 184,4 млрд доларів (на початку року вона становила 29,7 млрд доларів).
Нагадаємо, 12 жовтня ціна bitkoin перевищила $5100. В 15:46 за київським часом вартість криптовалюти досягла $5197.
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