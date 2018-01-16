Ціна біткоіна впала майже на 14%

Глобальний ринок криптовалют сильно падає, біткоїн подешевшав майже на 14% на тлі новин про посилення контролю над ринком у Китаї та Південній Кореї.

Про це пише "Економічна правда".

За даними порталу CoinMarketCap, станом на 12:30 за київським часом біткоїн подешевшав на 13,6%, до 11,9 тисячі доларів.

На біржі Bitfinex криптовалюта при цьому знижувалася в ціні на 12,6%, до 11,89 тисячі доларів, на GDAX - на 10,51%, до 12,17 тисячі.

За даними порталу Coindesk, біткоїн дешевшав на 11,67%, до 12 тисяч. В ході торгів ранку біткоїн дешевшав на 3-4%, потім прискорив падіння до більш ніж 13%.

Альтернативні криптовалюти також прискорили зниження - Ethereum дешевшав на 21,23%, до 1,04 тисячі доларів, Ripple - на 26,47%, до 1,34 долара, Bitcoin Cash - на 20,79%, до 1,9 тисячі доларів, згідно з даними CoinMarketCap.

Капіталізація ринку криптовалют, за даними сервісу, становить на даний момент 568,9 мільярда доларів, тоді як вранці вона оцінювалася в 650,8 мільярда (зниження майже на 13%).

Агентство Блумберг 15 січня повідомило про те, що влада Китаю заблокує платформи для торгівлі криптовалютами.

За словами джерел, знайомих з ситуацією, заходи торкнуться онлайн-платформ і мобільних додатків.

У минулому році влада країни вирішила закрити криптовалютні біржі, що знаходяться в юрисдикції країни, тепер же Китай має намір "заблокувати доступ до місцевих і офшорних платформ, які дозволяють вести централізовану торгівлю".

Також у грудні південнокорейська криптовалютна біржа Youbit оголосила про закриття і банкрутство.

Нагадаємо, співзасновник майданчика Bitcoin.com Еміль Ольденбург вважає, що біткоїн, хоч і здається переспективним, ніколи не стане повноцінною торговою валютою.