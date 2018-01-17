Ціна біткойна впала нижче за 10 тисяч доларів

Ціна біткойна в середу, 17 січня, впала нижче за 10 тисяч доларів.

За даними сайту CoinDesk, який збирає дані з різних бірж, близько 14:00 за київським часом курс найдорожчої криптовалюти на деякий час ненадовго опустився до 9962 доларів, після чого знову піднявся трохи вище за 10 тисяч.

Нагадаємо, глобальний ринок криптовалют сильно падає, біткоїн подешевшав майже на 14% на тлі новин про посилення контролю над ринком у Китаї та Південній Кореї.