БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦіна біткойна в середу, 17 січня, впала нижче за 10 тисяч доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна біткойна впала нижче за 10 тисяч доларів
Різке падіння пов'язують з діями влади Китаю
Фото: google.com
За даними сайту CoinDesk, який збирає дані з різних бірж, близько 14:00 за київським часом курс найдорожчої криптовалюти на деякий час ненадовго опустився до 9962 доларів, після чого знову піднявся трохи вище за 10 тисяч.
Нагадаємо, глобальний ринок криптовалют сильно падає, біткоїн подешевшав майже на 14% на тлі новин про посилення контролю над ринком у Китаї та Південній Кореї.
Також у грудні південнокорейська криптовалютна біржа Youbit оголосила про закриття і банкрутство.
Зазначимо, співзасновник майданчика Bitcoin.com Еміль Ольденбург вважає, що біткоїн, хоч і здається переспективним, ніколи не стане повноцінною торговою валютою.
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