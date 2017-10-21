Ціна газу для промислових споживачів зросте на 7,5%, – "Нафтогаз"
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
У компанії зазначили, что запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.
"У порівнянні з цінами на жовтень цього року, у листопаді ціни збільшено на 7,5%", – йдеться в повідомленні.
У компанії нагадали, що з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України "Про ринок природного газу". Ним передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.
Нагадаємо, розрахунки Міністерства енергетики показали, що відповідно до діючої методики, ціну на газ треба підвищити до 5,815 тисяч гривень (без ПДВ) за тисячу кубометрів — на 17,6% більше поточних цін.
Водночас у міністерстві заявили про відсутність підстав для перегляду ціни на газ на опалювальний сезон 2017-2018 року.
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