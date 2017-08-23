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Ціна на автогаз перевищила 16 гривень

Здорожчання відбулося на 1,05 грн/л
За період з 22 по 23 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС в Києві виросла в середньому ще на 0,5-1 гривні за літр - до 16-16,5 гривні за літр.
Ціна на автогаз перевищила 16 гривень Фото: Companion.ua

Ціна газу KLO збільшилася на 1,05 грн/л до 16,49 грн/л, на ОККО і WOG - на 56 і 50 коп/л до 15,95 грн/л і 15,99 грн/л відповідно, повідомляє OilNews з посиланням на Консалтингову групу А-95.

За 15,99 продає газ і SOCAR, за добу ціна виросла на 1 грн/л. Shell пропонує газ по 15,59 грн/л (+60 коп/л), БРСМ - по 15,69 грн/л (+50 коп/л), AMIC - по 15,29 грн/л (+30 коп/л).

Нагадаємо, що за період з 18 по 21 серпня ціна автогазу у великих мережах АЗС у Києві виросла в середньому на 1,5 гривні за літр - до 14,99 гривні за літр.

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23 08 2017 13:57
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