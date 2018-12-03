Ціна на електроенергію для населення не повинна зрости, - Порошенко

Порошенко зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії

Президент України Петро Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні бути підвищені.

"Український народ, українські люди не повинні платити за ці забаганки, та ціни для населення не повинні бути підвищені... Я сумніваюся, що в квітні - принаймні мені про це нічого невідомо - ця система (впровадження стимулюючого регулювання, RAB-тариф - ред.) буде введена. Думаю, що це вимагає додаткових кроків з боку регулятора, уряду і, можливо, парламенту", - повідомив в інтерв'ю українським телеканалам, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

RAB-регулювання - це широко застосовується в європейських країнах система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій в розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектора розраховуються за принципом "витрати плюс".

Порошенко зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії.

"Так, треба вводити європейські норми. Так, треба виконувати ті зобов'язання, які ми брали в Угоді про асоціацію, під яким стоять підписи тих, хто має безпосередньо відношення до Угоди про асоціацію. Це зобов'язання парламенту і уряду, не президента", - додав він.

Раніше повідомляли, що НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.

Нагадаємо, що новий закон, який набрав чинності 11 червня 2017 року, зобов'язує всі українські обленерго до грудня 2018 року провести поділ функцій генерації, передачі і постачання електроенергії шляхом їх передачі новоствореним компаніям. Це загальносвітова практика і вимога Третього Енергетичного пакету ЄС, який забезпечує конкурентні умови роботи на ринку.

Закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.