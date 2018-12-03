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Ціна на електроенергію для населення не повинна зрости, - Порошенко

Порошенко зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії
Президент України Петро Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні бути підвищені.
Ціна на електроенергію для населення не повинна зрости, - Порошенко Фото: real-vin.com

"Український народ, українські люди не повинні платити за ці забаганки, та ціни для населення не повинні бути підвищені... Я сумніваюся, що в квітні - принаймні мені про це нічого невідомо - ця система (впровадження стимулюючого регулювання, RAB-тариф - ред.) буде введена. Думаю, що це вимагає додаткових кроків з боку регулятора, уряду і, можливо, парламенту", - повідомив в інтерв'ю українським телеканалам, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

RAB-регулювання - це широко застосовується в європейських країнах система довгострокового тарифоутворення, основною метою якої є залучення інвестицій в розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектора розраховуються за принципом "витрати плюс".

Порошенко зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії.

"Так, треба вводити європейські норми. Так, треба виконувати ті зобов'язання, які ми брали в Угоді про асоціацію, під яким стоять підписи тих, хто має безпосередньо відношення до Угоди про асоціацію. Це зобов'язання парламенту і уряду, не президента", - додав він.

Раніше повідомляли, що НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.

Нагадаємо, що новий закон, який набрав чинності 11 червня 2017 року, зобов'язує всі українські обленерго до грудня 2018 року провести поділ функцій генерації, передачі і постачання електроенергії шляхом їх передачі новоствореним компаніям. Це загальносвітова практика і вимога Третього Енергетичного пакету ЄС, який забезпечує конкурентні умови роботи на ринку.

Закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. При реалізації закону передбачається дворічний перехідний період.

 

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12 03 2018 09:54
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