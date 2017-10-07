Ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться, - Міненергетики

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості заявив, що ніяких передумов для підвищення цін на газ він не бачить

Ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться.

"Мій прогноз, що ціна на газ для населення у нинішньому опалювальному сезоні не зміниться. Передумов для цього я не бачу", - заявив Ігор Прокопів в ході прес-конференції висловив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Прокопів, повідомляє "112.ua".

Раніше повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3% (на 222 грн) - до 7208,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підготував новий законопроект про використання державних газорозподільних мереж.

Відзначимо, що Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 38,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".