Ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році, – Гройсман

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє "Укрінформ".

"Це можливо зробити фундаментально у 2020 році, а популістично – в будь-який момент, тобто сказати, що ціна буде меншою. Але якщо ми це скажемо зараз, то вже через рік усе гепнеться і не буде чим решту давати", – сказав Гройсман.

За його словами, спочатку треба зробити низку конкретних кроків задля того, аби забезпети зростання економіки на рівні, вищому за 5%, а потім уже братися за ціну на газ.

Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що нічого не знає про плановане підвищення ціни на газ.