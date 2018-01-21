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Ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році, – Гройсман

Водночас, за словами прем'єра, популістично це можна зробити в будь-який момент
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.
Ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році, – Гройсман Фото: ukrinform.ua

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє "Укрінформ".

"Це можливо зробити фундаментально у 2020 році, а популістично – в будь-який момент, тобто сказати, що ціна буде меншою. Але якщо ми це скажемо зараз, то вже через рік усе гепнеться і не буде чим решту давати", – сказав Гройсман.

За його словами, спочатку треба зробити низку конкретних кроків задля того, аби забезпети зростання економіки на рівні, вищому за 5%, а потім уже братися за ціну на газ.

Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що нічого не знає про плановане підвищення ціни на газ.

 

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21 01 2018 21:20
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