БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році, – Гройсман
Водночас, за словами прем'єра, популістично це можна зробити в будь-який момент
Фото: ukrinform.ua
Таку думку він висловив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє "Укрінформ".
"Це можливо зробити фундаментально у 2020 році, а популістично – в будь-який момент, тобто сказати, що ціна буде меншою. Але якщо ми це скажемо зараз, то вже через рік усе гепнеться і не буде чим решту давати", – сказав Гройсман.
За його словами, спочатку треба зробити низку конкретних кроків задля того, аби забезпети зростання економіки на рівні, вищому за 5%, а потім уже братися за ціну на газ.
Гройсман на засіданні уряду в середу заявив, що нічого не знає про плановане підвищення ціни на газ.
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